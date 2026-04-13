SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Selçuk İnan'dan Galatasaray taraftarına cevap!

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray maçı sonrası taraftarlarla yaşadığı olaya ilişkin açıklamalarda bulundu

Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kocaelispor deplasmanda oynadığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu.

"CANLARI SAĞ OLSUN!"

Galatasaray taraftarı için konuşan Selçuk İnan, "Galatasaray taraftarı bana nasıl davranırsa davransın başımın üstünde. Onları yargılayamam. Ben onları hep sevdim, saygı duydum. Hayatımın bundan sonraki her anında onları sevmeye ve saygı duymaya devam edeceğim. Çünkü ben buyum. Hiçbir kötüye çekmeye uğraşmayın. Galatasaray’da uzun yıllar kaldım. Bütün hayatımla buraya verdim. Şimdi Kocaelispor’dayım. Onlar için çalışıyorum, emek veriyorum. Hiçbir kötü şeyin arkasından gitmedin, gitmeyeceğim. Yanlışlar gördüm, tepkimi koydum ama siz bunu görmedeniz, görmeyeceksiniz de. Galatasaray taraftarlarının beni karşılamaması konusunda canları sağ olsun. Onlar içinden ne geliyorsa onu yapsınlar. Ben hayatım boyunca içimden ne geliyorsa öyle davrandım. Bundan sonra da bu Selçuk İnan, bu şekilde davranmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maç sonunda saha içi bir anda ringe döndüMaç sonunda saha içi bir anda ringe döndü
Sadettin Saran ile Ali Koç anlaşma sağladı! İmzalar atılıyorSadettin Saran ile Ali Koç anlaşma sağladı! İmzalar atılıyor

Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor Selçuk İnan galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

"Tapuda gerçek beyan" dönemi! Yüzde 100 ceza geliyor

"Tapuda gerçek beyan" dönemi! Yüzde 100 ceza geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.