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Selçuk İnan, düdük öncesi Okan'ı uyarmış!

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.06.2020 08:30 | Son Güncelleme

Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk'un topu 6 saniyeden fazla elinde tutmasının öncesinde kaptanlardan Selçuk İnan'ın genç file bekçisini uyardığı görüldü.

Selçuk İnan, düdük öncesi Okan'ı uyarmış!

Galatasaray'da, 3-3 sona eren Gaziantep maçının son dakikasındaki penaltı öncesinde 6 saniye kuralının ihlal edilmesi nedeniyle verilen ve tartışma yaratan endirekt vuruşta, orta sahada Selçuk İnan'ın, Okan Kocuk'u uyardığı da ortaya çıktı.

Galatasaray'ın tecrübeli ismi, 24 yaşındaki kaleci topu eline aldıktan sonra orta yuvarlağa doğru ilerleyerek sol kanattaki Onyekuru ile Jimmy Durmaz'ı gösteriyor ve topu oraya atmasını istiyor. Ancak, Galatasaray'ın kalecisi ağır davranıyor ve sonrasında hakem Alper Ulusoy, düdüğünü çalarak Gaziantep'e endirekt vuruş veriyor.

Verilen bu kararın ardından Selçuk İnan, başını iki elinin arasına alarak, yaşanacakları biliyormuşçasına büyük bir üzüntü yaşıyor. (Sporx)

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