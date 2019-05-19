Selçuk İnan ve Mbaye Diagne şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Medipol Başakşehir mücadelesinin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kendisinin beşinci şampiyonluğu olduğunu söyleyen Selçuk İnan, "Şükürler olsun bugün de şampiyonuz, taraftarımıza teşekkürler. Her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Bugün de onları gururlandırdığımız için ayrıca mutluyuz. Belki kolay değil ama iki kupayı da kazandık. Çok emek verdik, çok çalıştık. İyi bir takımız. Birlik beraberlik içerisinde iyi çalıştık. Herkes birbirine sahip çıktı. Neticesinde de iki kupa kazandık. Çok mutluyuz emeğimizin karşılığını aldığımız için. Taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.

"GALATASARAY'IN OLDUĞU YERDE UMUT VARDIR"

Fatih Terim'in "8 de kapanır, 18 de" açıklamasıyla ilgili Selçuk, "Hocanın dediği gibi Galatasaray'ın olduğu yerde umut vardır. Bunu en iyi yansıtan da hocamız. 8 puan çok önemli değildi. İnandığınız şeyin arkasından giderseniz, bugünkü gibi şampiyonluk kazanırsınız. Bugüne kadar Galatasaray bunu birçok kez yaptı. Bugün de yaptı, büyüklüğünü gösterdi" ifadelerini kullandı.