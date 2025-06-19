Selçuk Şahin'den gelir gelmez karar! Eski takım arkadaşı Caner Erkin'in biletini kesti... Yeni sözleşme önerilmeyecek

Süper Lig ekibi Eyüpspor'da Arda Turan'ın ardından takımın başına geçen teknik direktör koltuğuna Selçuk Şahin getirilirken çalışmalar da hız kazandı.
İstanbul ekibinde yeni sezon planlamaları sürerken takımdaki geleceği merak edilen isimlerden Caner Erkin için beklenmedik bir karar alındı. Eflatun-sarılı kulüp, Caner Erkin'le yolları ayırma kararı aldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 36 yaşındaki sol beke yeni sözleşme teklif edilmedi.
Caner Erkin Eyüpspor'da bu sezon toplamda Süper Lig'de 26 maçta forma şansı bulurken söz konusu karşılaşmalarda 5 asist yaptı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum