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Selçuk Şahin'den gelir gelmez karar! Eski takım arkadaşı Caner Erkin'in biletini kesti... Yeni sözleşme önerilmeyecek

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, deneyimli sol bek Caner Erkin ile yollarını ayırdı. Teknik direktör Selçuk Şahin önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren eflatun-sarılı ekip, 36 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme önermedi. İşte detaylar...

Selçuk Şahin'den gelir gelmez karar! Eski takım arkadaşı Caner Erkin'in biletini kesti... Yeni sözleşme önerilmeyecek
Berker İşleyen
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Süper Lig ekibi Eyüpspor'da Arda Turan'ın ardından takımın başına geçen teknik direktör koltuğuna Selçuk Şahin getirilirken çalışmalar da hız kazandı.

BEKLENMEDİK CANER ERKİN KARARI

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İstanbul ekibinde yeni sezon planlamaları sürerken takımdaki geleceği merak edilen isimlerden Caner Erkin için beklenmedik bir karar alındı. Eflatun-sarılı kulüp, Caner Erkin'le yolları ayırma kararı aldı.

SÖZLEŞME TEKLİF EDİLMEDİ

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 36 yaşındaki sol beke yeni sözleşme teklif edilmedi.

5 ASİST YAPTI

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Caner Erkin Eyüpspor'da bu sezon toplamda Süper Lig'de 26 maçta forma şansı bulurken söz konusu karşılaşmalarda 5 asist yaptı.

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