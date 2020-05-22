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Selçuklu Belediyesinden salgın süresince özveriyle çalışan kurumlara teşekkür paketi

KONYA HABERLERİ  | 22.05.2020 16:19 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Covid 19 salgınında gösterdikleri özverili çalışmaları dolayısıyla ilçedeki tüm sağlık çalışanları, jandarma, emniyet, vefa destek grubu ve kaymakamlık çalışanlarına teşekkür için bir hediye paketi gönderdi.Selçuklu Belediyesi Covid 19 salgını ile mücadelede özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanları, jandarma, emniyet, vefa destek grubu ve kaymakamlık çalışanlarını unutmayarak bir teşekkür paketi gönderdi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Covid 19 salgınında gösterdikleri özverili çalışmaları dolayısıyla ilçedeki tüm sağlık çalışanları, jandarma, emniyet, vefa destek grubu ve kaymakamlık çalışanlarına teşekkür için bir hediye paketi gönderdi.
Selçuklu Belediyesi Covid 19 salgını ile mücadelede özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanları, jandarma, emniyet, vefa destek grubu ve kaymakamlık çalışanlarını unutmayarak bir teşekkür paketi gönderdi. Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı da, Konya İl Sağlık Müdürlüğüne gerçekleştirdi. Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’un makamında gerçekleşen ziyarette Konya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hasan Çiftçi ve tüm sağlık çalışanlarını temsilen gelen sağlık personeli yer aldı.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sağlık çalışanlarının Covid 19 salgını süresince gösterdikleri öz verili çalışmanın karşılığının asla ödenemeyeceğini ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, “Salgın ülkemizde ilk olarak ortaya çıktığında Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın önderliğinde süreç çok iyi organize edildi, akabinde ilgili kurumların eşsiz iş birliği ile ortaya çıkan başarı tablosu tüm dünyaya örnek olacak nitelikte. Tüm sağlık, jandarma, emniyet, vefa destek grubu ve kaymakamlık çalışanlarımız bu süreçte ellerinden gelenin çok daha fazlasını yaparak kahramanlık göstermiştir. Bu çalışanlarımız yeri geldiğinde uykusuz kalarak ve bu süreçte ailelerini göremeden çalıştılar bu konuda onlara minnettarız. Ben buradaki sağlık çalışanlarımızın nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum yaptıklarınızın karşılığı asla ödenmez" dedi.
Başkan Pekyatırmacı ziyaretin sonunda sağlık çalışanlarını temsilen gelen sağlık personeline hediye takdiminde bulundu.

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