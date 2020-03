Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi

"Kadınlar hayatın her aşamasında var olmalı"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programdan dolayı Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Tabii 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ama kadınları bir güne hapsetmek doğru değil. Bütün günlerin dünya kadınlar günü gibi olmasını arzu ediyoruz. Kadınlar hayatın her aşamasında, her zaman var olmalı. Onların görev ve misyonunun çok büyük olduğu bilinci ile hareket etmek gerekiyor. Bu kapsamda bizim seçim döneminde söz verdiğimiz ve yapmayı planladığımız en önemli işlerden bir tanesi Selçuklu Kent Konseyini aktif etmek ve bu kent konseyi içerisinde Çocuk ve Gençlik Meclisi ile birlikte Kadın Meclisi’ni oluşturmaktı. Bugün Kadın Meclisini oluşturmuş durumdayız ve meclisimizin ilk toplantısını yapıyoruz. Bugünden itibaren Kadın Meclisimiz çalışma gruplarıyla kendi içerisindeki organizasyonları ile aktif bir şekilde görev alacak ve şehrimizin ve ilçemizin gelişimine katkı sunmaya başlayacak. Tabii kent konseyi faaliyetleri bizim için önemli. Çünkü biz belediye olarak yerel yönetim vazifesi yürütürken toplumunun her kesimi ile de ilişki içerisindeyiz. Hemşehrilerimizin görüş, istek ve beklentilerini tespit etmek ve yapacağımız işleri ve politikaları bu doğrultuda belirlemek durumundayız. Bu manada Kent Konseyi faaliyetleri bizim için çok önemli. Bundan sonraki süreçte çalışma grupları ve meclisin diğer programlarıyla da birlikte olma imkanımız olacak. Çalışmalarınıza katkı sunmak için her zaman yanınızdayız" dedi.