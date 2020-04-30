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Selçuklu Vefa ve Sosyal Destek Grubu 46 bin kişiye ulaştı

KONYA HABERLERİ  | 30.04.2020 18:02 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde, Selçuklu Vefa ve Sosyal Destek Grubu kurulduğu günden bu yana 46 bin kişiye hizmet verdi.Selçuklu Belediyesi ile Selçuklu Kaymakamlığı tarafından kurulan, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılayan Selçuklu Vefa ve Sosyal Destek Grubu kurulduğu günden bu yana 46 bin kişiye hizmet verdi.

Selçuklu Vefa ve Sosyal Destek Grubu 46 bin kişiye ulaştı

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde, Selçuklu Vefa ve Sosyal Destek Grubu kurulduğu günden bu yana 46 bin kişiye hizmet verdi.
Selçuklu Belediyesi ile Selçuklu Kaymakamlığı tarafından kurulan, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılayan Selçuklu Vefa ve Sosyal Destek Grubu kurulduğu günden bu yana 46 bin kişiye hizmet verdi. Korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulananların 24 saat yardımına koşan grup, 3 Nisan’dan bu yana vatandaşların ilaç, gıda gibi ihtiyaçlarını karşılıyorlar.
Telefonla ve internet üzerinden gelen gıda, ilaç gibi talepler ekipler tarafından kısa sürede yerine getirilerek dışarı çıkmadan ihtiyaçlar karşılandı. Bu süreçte vatandaşlar en fazla bilgi alma konusunda çağrı merkezlerine ulaştı. Vatandaşların en fazla 29 bin 643 bilgi alma, 6 bin 14 maaş çekme ve bin 726 gıda talebinde bulundu.

7 bin 400 kişiye sosyal kart verildi
Selçuklu Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal kart dağıtımı devam ediyor. İhtiyaç sahiplerinin e-devlet üzerinden yaptığı başvurular incelenerek ihtiyaç sahiplerine hane halkı sayısına göre miktar belirlenerek sosyal kartları veriliyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu güne kadar 7 bin 400 kart dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bu kartlarla marketlerden gıda alışverişlerini yapabiliyor.

“Dışarı çıkmayın, bize ulaşın”
Selçuklu Vefa ve Sosyal Destek Grubunun çalışmalarının hayat normale dönünceye kadar süreceğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan grubumuz 24 saat vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepler en kısa sürede karşılanması için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyor. Bu zorlu süreçten bu arkadaşlarımızın fedakarlıklarıyla birlikte inşallah alnımızın akıyla çıkacağız. Buradan tüm 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulanan hemşehrilerimize de seslenmek istiyorum; Dışarı çıkmayın, bize ulaşın” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Vefa ve Sosyal Destek Grubu 46 bin kişiye ulaştı

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Karatay
Karaaslan Pelit Eczanesi
Karatay
Ayşegül Ayçiçek Eczanesi
Selcuklu
Gülden Eczanesi
Selcuklu
Hekimoğlu Eczanesi
Selcuklu
Menekşe Eczanesi
Selcuklu
Saraybosna Eczanesi
Selcuklu
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