Selçuklu Vefa ve Sosyal Destek Grubu 46 bin kişiye ulaştı

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde, Selçuklu Vefa ve Sosyal Destek Grubu kurulduğu günden bu yana 46 bin kişiye hizmet verdi.

Selçuklu Belediyesi ile Selçuklu Kaymakamlığı tarafından kurulan, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılayan Selçuklu Vefa ve Sosyal Destek Grubu kurulduğu günden bu yana 46 bin kişiye hizmet verdi. Korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulananların 24 saat yardımına koşan grup, 3 Nisan’dan bu yana vatandaşların ilaç, gıda gibi ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Telefonla ve internet üzerinden gelen gıda, ilaç gibi talepler ekipler tarafından kısa sürede yerine getirilerek dışarı çıkmadan ihtiyaçlar karşılandı. Bu süreçte vatandaşlar en fazla bilgi alma konusunda çağrı merkezlerine ulaştı. Vatandaşların en fazla 29 bin 643 bilgi alma, 6 bin 14 maaş çekme ve bin 726 gıda talebinde bulundu.

7 bin 400 kişiye sosyal kart verildi

Selçuklu Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal kart dağıtımı devam ediyor. İhtiyaç sahiplerinin e-devlet üzerinden yaptığı başvurular incelenerek ihtiyaç sahiplerine hane halkı sayısına göre miktar belirlenerek sosyal kartları veriliyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu güne kadar 7 bin 400 kart dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bu kartlarla marketlerden gıda alışverişlerini yapabiliyor.