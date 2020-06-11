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Selçuklu’da asfalt çalışmaları

KONYA HABERLERİ  | 11.06.2020 13:14 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçede asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.Selçuklu Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin asfaltlama çalışmalarına hız verdiği belirtilerek, "Ekipler, planlanan yol yenileme çalışmaları kapsamında İsmail Kaya Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Selçuklu’da asfalt çalışmaları

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçede asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
Selçuklu Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin asfaltlama çalışmalarına hız verdiği belirtilerek, "Ekipler, planlanan yol yenileme çalışmaları kapsamında İsmail Kaya Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. İsmail Kaya Caddesi’nin Demirhan Caddesi ile Seçkin Saray Caddesi arasında kalan 600 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yolda Fen İşleri ekipleri sıcak asfalt dökerek yolu yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yenileme çalışmalarına İsmail Kaya Caddesi’nin ardından Mehmet Akif Mahallesi Fahri Efendi Caddesi’nde devam edecek. Selçuklu Belediyesi, modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla ilçenin 72 mahallesinde başlattığı asfaltlama çalışmalarının yanı sıra kumlama, parke, bordür ve sathi kaplama çalışmalarını sezon boyunca sürdürecek" denildi.

Selçuklu’da asfalt çalışmaları

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