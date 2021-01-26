Selçuklu’da suni çim saha sayısı 99’a yükseliyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, yapımı devam eden 3 yeni suni çim saha ile saha sayısını 99’a ulaştırarak spora katkı sağlamaya devam edecek.

Selçuklu Belediyesi spor ve sporcuya yaptığı büyük yatırımlarla birlikte birçok okulun bahçesine ve parkların içine yaptığı suni çim sahalarda da sporculara en iyi hizmeti vermeye çalışıyor. Pandemi döneminde de bu çalışmalarına ara vermeden devam eden Selçuklu Belediyesi, ilçede yer alan 2 okul ve 1 mahalleye daha suni çim saha kazandırıyor. Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu ve Parsana Mahallesine kazandırılacak olan suni çim sahalarla birlikte ilçede yer alan suni çim saha sayısı 99’a ulaşacak.

Selçuklu Belediyesi bugüne kadar 49’u mahalle ve köylere, 47’si de okullara olmak üzere ilçeye 96 suni çim saha kazandırarak ilçedeki spor altyapısını güçlendirdi. Toprak zeminli sahalara göre spor ve sporcu sağlığı açısından daha faydalı olan suni çim sahalar, toz ve sporcu yaralanmalarını minimum seviyeye indiriyor. 44x24, 22x31, 20x40 metre ebatlarındaki suni çim sahalar mart ayı içinde tamamlanarak hizmet sunulacak. Yapılan 3 suni çim saha ise 658 bin TL’ye mal olacak.

