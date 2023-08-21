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Selçuklu’dan Hatay’a Kardeşlik Buluşması

21.08.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından hafta sonu Hatay’ın Konya Konteyner Kent 1,2 ve 3. etaplarında depremzede çocuklar ve aileleri için “Selçuklu’dan Hatay’a Kardeşlik Buluşması” ismiyle mahalle şenliği düzenlendi.

Selçuklu’dan Hatay’a Kardeşlik Buluşması

Selçuklu Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ve mahalle kültürünün gelişmesine katkı sağlayan Mahalle Şenlikleri, bu kez depremin en çok hissedildiği Hatay’da “Selçuklu’dan Hatay’a Kardeşlik Buluşması” ismiyle gerçekleştirildi. Konya Konteyner Kent 1,2 ve 3. etaplarında Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere 2 gün boyunca düzenlenen özel etkinlikler ile depremzede çocuklar gönüllerince eğlenirken, aktiviteler aileler için de moral kaynağı oldu. Selçuklu Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirilen kardeşlik buluşması çerçevesinde interaktif ve şişme oyun grupları, animasyon gösterileri, atölye etkinlikleri, sürpriz hediye ve ikramlar yer aldı. Şenliğin akşamki bölümünde sanatçı Emirhan Doğan da sahne aldı.

Gün boyunca doyasıya eğlendiklerini ifade eden çocuklar, böyle bir etkinliğe ihtiyaçları olduğunu belirterek, organizasyon için emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Depremzede anne babalar ise, “Deprem sonrasında Konya’nın ve Selçuklu Belediyesinin desteğini hep yanımızda hissettik. Bu güzel organizasyonda bizler ve çocuklarımız için moral oldu. Selçuklu Belediyesine ve Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya etkinlik ve bizlere sağladıkları tüm desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullandı.

Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Düz, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Okan Tekkalan, Konya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdinç Sarıca da şenliğe katılarak Hataylı çocukların sevincine ortak oldu.

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