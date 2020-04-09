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Selçuklu’dan Korona virüsünü engellemek için yeni bir tedbir daha

KONYA HABERLERİ  | 09.04.2020 17:11 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) virüsüyle mücadele kapsamında kamusal açık ve kapalı alanlarda temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken halk sağlığının korunmasına yönelik önlemlerini artırarak devam ettiriyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) virüsüyle mücadele kapsamında kamusal açık ve kapalı alanlarda temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken halk sağlığının korunmasına yönelik önlemlerini artırarak devam ettiriyor. Bu çerçevede Çevre ve Şehircililik Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda ilçe genelindeki kamu kurumlarına tek kullanımlık kişisel hijyen atıklarının koyulacağı kutuları yerleştiriyor.

Belediye yetkililerinden önemli tek kullanımlık kişisel atıklarla ilgili önemli uyarı
Bu salgınla mücadelede en önemli silahın tedbir olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Covid 19 virüsünün yayılmasını engellemek adına her birimimiz sahada elinden gelen gayreti gösteriyor. Alınan tüm tedbirleri yerinde ve sıklıkla denetlemeye devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yayınladığı genelge çerçevesinde kamu kurumlarına tek kullanımlık maske, eldiven ile diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının koyulabileceği ekipmanlar yerleştirmeye hızlı bir şekilde başladık. Toplama ekipmanı bırakılan kamu hizmetlerinin yürütüldüğü binalarda görevli personellere ekipmanın kullanımı, atıkların biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve belediye sistemine teslim edilmesi aşamalarında neler yapılacağı ve nelere dikkat edileceği konusunda bilgilendirmeleri de yaptık” şeklinde konuştu.

Belediye yetkilerinden önemli uyarı
Selçuklu Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada da, Covid-19 virüsünü engellemek için ev ve iş yeri kaynaklı tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzeme atıklarının yırtılmaya dayanıklı plastik çöp poşetlerinde küçük miktarlar halinde toplanarak ağzının sıkıca kapatılması gerektiği belirtildi. Açıklamada atık üzerindeki virüsün hayatta kalma olasılığını en aza indirmek için atık torbalarının, en az 72 saat süreyle diğer insanların ve hayvanların erişemeyeceği oda veya balkonlarda bekletilerek belediyeye teslim edilmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

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