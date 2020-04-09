Selçuklu’dan Korona virüsünü engellemek için yeni bir tedbir daha

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) virüsüyle mücadele kapsamında kamusal açık ve kapalı alanlarda temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken halk sağlığının korunmasına yönelik önlemlerini artırarak devam ettiriyor. Bu çerçevede Çevre ve Şehircililik Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda ilçe genelindeki kamu kurumlarına tek kullanımlık kişisel hijyen atıklarının koyulacağı kutuları yerleştiriyor.

Belediye yetkililerinden önemli tek kullanımlık kişisel atıklarla ilgili önemli uyarı

Bu salgınla mücadelede en önemli silahın tedbir olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Covid 19 virüsünün yayılmasını engellemek adına her birimimiz sahada elinden gelen gayreti gösteriyor. Alınan tüm tedbirleri yerinde ve sıklıkla denetlemeye devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yayınladığı genelge çerçevesinde kamu kurumlarına tek kullanımlık maske, eldiven ile diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının koyulabileceği ekipmanlar yerleştirmeye hızlı bir şekilde başladık. Toplama ekipmanı bırakılan kamu hizmetlerinin yürütüldüğü binalarda görevli personellere ekipmanın kullanımı, atıkların biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve belediye sistemine teslim edilmesi aşamalarında neler yapılacağı ve nelere dikkat edileceği konusunda bilgilendirmeleri de yaptık” şeklinde konuştu.