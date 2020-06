Selçuklu’ya bisiklet parkuru kazandırılıyor

“Selçuklu olarak spor ve sporseverlerin her zaman yanındayız”

Bisiklet ve kaykay parkını inşaatında incelemelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye olarak spor ve sporseverlerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu genç nüfus yapısıyla dinamik duruşunu her daim koruyor. Bizde belediye olarak bisiklet kenti olan Konya’da ilk olacak bisiklet parkurunu ilçemizde bulunan gençlerin spor yaparak vakit geçirmelerini sağlayacak yeni bir park ile hizmete sunmaya hazırlanıyoruz. Vatandaşlarımız parkımızda bulunan iki ayrı parkurda eğlenerek spor yapma fırsatı bulacak. Selçuklu olarak her zaman spor yapan gençlerimize, vatandaşlarımıza yeni alanlar kazandırarak, sporda öncü bir ilçe olmanın gururunu yaşıyoruz. Selçuklu olarak spor ve spor severlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Park inşaatında incelemelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve başkan yardımcıları eşlik etti.