Selçuk’ta ‘Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı’ yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ev sahipliğinde ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 doğrultusunda ‘Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Köşkü VIP salonunda ve İbn-i Sina Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, birkaç hedefleri olduğunu ancak bu çalıştayı daha geniş hedefin tam da ortasına koyabileceklerini söyledi. Şu anda Türkiye’nin yoğun bir şekilde sağlık hizmeti sunumuyla ilgili süreçler yürüttüğünü ve bunu da sağlık turizmi adı altında kategorize ettiğini kaydeden Prof. Dr. Şahin şunları kaydetti:

“33 yıldır sağlık sisteminin içinde bir kişi olarak ve bununda neredeyse yarısı kadar yönetim kadrolarında görev alan biri olarak şu iki şeyi mutlulukla ifade edebiliyorum. Birincisi sağlık eğitiminde ülkemiz dünyayla kıyaslandığı zaman genel ortalama olarak çok iyi durumdayız. Gerçekten itibar edilen güvenilen sağlık çalışanları yetiştiriyoruz. İkincisi, sağlık hizmeti sunumunda dünyanın en iyi ilk 3 ülkesinden birisiyiz. Türkiye’nin ihraç edebileceği alanlardan birisi de sağlık hizmetinin verilmesi ve sağlık hizmetinin sunumudur. Tabii temel konumuz yaşlılık. Yaşlılığa bakarken benimde ailemden iki kişi Avrupa’da hayatını sürdürüyor. Dolayısıyla çok sayıda Müslüman Türk kimlikli insanlar, Avrupa’da kendi kültüründen çok farklı mahallerle de evler de yaşlandı. Belki komşuluk ilişkilerinin sıfırlandığı ortamda çan sesleriyle yaşamlarını sürdürdüler. Bu konuda bize çok sayıda talep geliyordu. Bu insanların kalıcı ya da geçici olarak rehabilite edilmeleri gerekiyordu. Amacımız; burada bu insanları tespit etmek ve değerlendirmek. Üniversitemizde; Yaşlı Engelli Bakım Merkezi KATUM gibi birçok üniversitemizin de buna benzer kuruluşlar var. Fakat Uluslararası alanda bir kuruluşa ihtiyaç duyuluyor. Çünkü bu tür uluslararası alandaki toplantılara paydaş olarak katılabilmemiz için uluslararası alanda olmamız gerekiyor” dedi.