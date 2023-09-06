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Selde kaybolan doktor ve eşi de aranıyor

06.09.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’ndeki selde 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken selde kaybolan 2 kişiden doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban’ın düğün fotoğrafı ortaya çıktı.

Selde kaybolan doktor ve eşi de aranıyor

Kırklareli Demirköy İğneada Bölgesinde meydana gelen sel sonrası dünden bu yana şuana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken kayıp 2 kişinin ise araması sürüyor. Aramalar sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da bir paylaşım yaparak kaybolanlardan 2 kişiden birinin doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar olduğunu açıkladı.

Doktor Selman ve eşi Mihriban’ın bölgeye tatil amaçlı gittikleri iddia edilirken, kayıp doktor ve eşine ulaşılıp ulaşılmadığı henüz netlik kazanmadı.

Alanya Emişbeleni eski Belediye Başkanı Nurettin Uludağ da sosyal medyada çiftin bir fotoğrafını paylaşarak, “Kırklareli ilinde Meydana gelen sel felaketinde kaybolan Alanya’lı Selman ve Mihriban bağışlar kardeşlerimize hala ulaşılamadı, dostum abim Kırklareli valisi Birol Ekici ile görüştüm kendisi Alanyalı hemşehrilerimiz ile beraber olduğunu ve bütün ekipleri seferber ettiğini söyledi Allah Valimizden ve bütün ekiplerden razı olsun inşallah biran önce bulunur da aile ve yakınları rahat bir nefes alır bu vesile ile can kayıplarımıza Allah,tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim” açıklamasında bulundu.


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