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Selde kaybolan futbolcuyu Karabük'teki takım arkadaşları unutmadı

28.11.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selde kaybolan futbolcuyu Karabük'teki takım arkadaşları unutmadı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selde sulara kapılarak kaybolan amatör futbolcu Eray Çelebi'nin forma giydiği Karabük Bahçelievlerspor, eski takım arkadaşlarını unutmadıklarını göstermek için maça pankartla çıktı.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan amatör futbolcu Çelebi'yi takım arkadaşları unutmadı. Karabük 1. Amatör Ligi B Grubu temsilcisi Bahçelievlerspor'un oyuncuları, Demir Çelikspor ile yapacakları 2. hafta maçına "Seni yaşatacak neler var neler Eray Çelebi" yazılı pankartla çıktı.

Taraftarlar da bu sırada "Çelebi'yi unutma, unutturmayacağız" şeklinde tezahürat yaptı.

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