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Selden etkilen Ayancık'ta kapalı pazar yeri tahliye edildi

02.09.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selden etkilen Ayancık'ta kapalı pazar yeri tahliye edildi

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinden etkilenen kapalı pazar yerindeki tüm dükkanlar yıkılmak üzere tahliye edildi.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan selde, yaş sebze ve meyve satışı yapılan, Ayancık Belediyesine ait pazar yerindeki 30 dükkandan 8'i yıkıldı.

Diğer dükkanların da ağır hasar görmesi nedeniyle pazar yerinin tamamen yıkılmasına karar verildi. Kararın ardından dükkanlar tek tek tahliye edildi.

Selde yıkılan pazar yeri havadan görüntülendi.

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