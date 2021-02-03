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Selden etkilenen elektrik hatlarına anında müdahale

03.02.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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İzmir’de dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı bölgelerdeki elektrik şebekesinde meydana gelen arızalar, GDZ Elektik saha ekiplerinin anında müdahalesi ile gideriliyor.İzmir’de bir yılda yağan yağmurun yüzde 18’nin bir gecede yağması, kentte günlük hayatı tamamen felç etti.

İzmir’de dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı bölgelerdeki elektrik şebekesinde meydana gelen arızalar, GDZ Elektik saha ekiplerinin anında müdahalesi ile gideriliyor.
İzmir’de bir yılda yağan yağmurun yüzde 18’nin bir gecede yağması, kentte günlük hayatı tamamen felç etti. Kentin birçok noktası su baskınlarına maruz kalırken, yağışlar bazı bölgelerde elektrik şebekesine zarar verdi. Hem yapılan tespitler hem gelen ihbarları değerlendiren GDZ Elektrik ekipleri, gün boyu sahada çalışma yürüttü. Enerji kesintisi yaşanmaması için dün geceden bu yana şiddetli yağmur altında çalışmalarını kesintisiz sürdüren ekipler, trafo arızalarını da kısa zamanda gidermeye çalıştı. İzmir’in en işlek bölgelerinden biri olan Alsancak’ta, 561 abonenin elektrik hizmeti aldığı trafoyu su basınca bölgede enerji kesintisi yaşandı. Suların tahliye edilmesiyle beraber buradaki trafoyu onarmaya başlayan ekipler, bölgeye mobil trafo kurdu.
Çalışmaları hakkında bilgi veren GDZ Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Sefa Pişkinleblebici, “Bir ayda yağması gereken yağmur 7 saat içerisinde yağınca çok zorlu bir güne başladık. Özellikle elektrik tesislerinin bulunduğu yerleri ve çok sayıda trafomuzu su bastı. 18 bin 800 tüketicimizin hizmet aldığı tesisimizde kalıcı hasarlar oluştu. Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 10 bin abonenin hasarını giderdik. Bunlardan bir tanesi de 561 tüketicinin bulunduğu Alsancak’ta yer alan trafomuz. Burada da çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Trafo binamıza insan boyunda su dolmuştu. Bu suyu tahliye ettik ve trafoyu devreye alarak tüketicilerimize kaliteli ve kesintisiz enerjiyi vereceğiz” dedi. Güvenlik amacıyla enerji verilemeyen yerlerde suların çekilmesi bekleniyor
İzmir’de metropol ilçelerde çalışmalarının sonuna gelindiğini ifade eden Pişkinleblebici, şöyle devam etti: “Önceliğimiz güvenli bir şekilde, kesintisiz enerjiyi tüm tüketicilerimize hızla ulaştırabilmek. Tüm GDZ Elektrik ekipleri su baskınlarının izin verdiği ölçüde sahada canla başla çalışarak hasarlara hızla müdahale ediyor. Hepimize geçmiş olsun.”

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
20:01

İzmir Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dilek Eczanesi
Balcova
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