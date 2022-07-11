Selden zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ziyarete açıldı

Düzce'de sağanak nedeniyle oluşan selde zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı'nın bir bölümü, temizlik çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Beyköy beldesindeki tabiat anıtında 30 Haziran'daki selde hasar gören yürüyüş yolları, seyir terasları ve köprülerin onarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Tedbir amaçlı kapatılan anıtta zarar görmeyen alanlar, temizlendikten sonra yeniden kullanıma açıldı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde sel felaketi nedeniyle zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı alanının güvenlik anlamında girişe kapattığımızı duyurmuştuk. Alanımızda selde zarar görmeyen alanlar temizlenmiş ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak tekrar ziyarete açılmıştır." denildi.



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