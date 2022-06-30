YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Selden zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ziyarete kapatıldı

Selden zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ziyarete kapatıldı

30.06.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selden zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ziyarete kapatıldı

Düzce'de sağanak nedeniyle oluşan selde zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı, onarım faaliyetleri tamamlana kadar ziyarete kapatıldı.

Kentte etkili olan sağanak ve buna bağlı yaşanan selde Beyköy beldesinde bulunan Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı alanındaki yürüyüş yolları, seyir terasları ve köprüler hasar gördü.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alanda gerekli onarım faaliyetleri yapılıncaya kadar güvenlik amaçlı şelale alanının ziyarete kapatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce'de selde mahsur kalan büyükbaş hayvanlar kurtarıldıDüzce'de selde mahsur kalan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı
Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandıEdirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandı
Niğde'de tamire getirilen kanepeden yaklaşık 110 bin lira değerinde altın çıktıNiğde'de tamire getirilen kanepeden yaklaşık 110 bin lira değerinde altın çıktı
Anahtar Kelimeler:
sel Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:21
Sabah
05:20
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:38
Yatsı
22:28
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.