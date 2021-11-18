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  4. Selen Görgüzel sahnede öpüşmeden önce oyunu kesip Hamdi Alkan'dan izin aldı

Selen Görgüzel sahnede öpüşmeden önce oyunu kesip Hamdi Alkan'dan izin aldı

18.11.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selen Görgüzel Alkan, rol aldığı tiyatro oyununda partneri ile öpüşmek için kendisini en ön sıradan izleyen eşi Hamdi Alkan'dan izin istedi. "Sanat için" diyerek eşinden onay alan Görgüzel, partneriyle öpüştü. Hamdi Alkan ise oyun sonrası basın mensuplarının röportaj teklifini geri çevirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel Alkan, kadrosunda yer aldığı Seviyorsan Ayrıl Bence oyununda ilginç anlara imza attı. Oyunda partneri İrfan Kangı ile öpüşmesi gereken Alkan, eşi Hamdi Alkan kendisini izleyince zor anlar yaşadı.

Rol gereği Selen Görgüzel ile öpüşmesi gereken Kangı, "Şu an öpüşmemiz gerekiyor ama Hamdi abi burada. Benim eşim de burada. Hamdi abi sonra işlerimizi etkilemez değil mi, bir sıkıntı olmaz" dedi.

Partnerinin sözlerinden sonra konuşan Selen Görgüzel Alkan ise eşine dönerek "Sanat için. Oyuncu da oynamak zorunda" dedi. Eşlerinden onay alan ikili rol gereği öpüştü.

"KONUŞACAK BİR ŞEYİM YOK"

Hamdi Alkan, oyun sonrası basın mensuplarının röportaj teklifini geri çevirdi. Konuşmak istemeyen Alkan, “Onların oyunu konuştular. Benim konuşacak bir şeyim yok. Güzel bir oyundu. Çok teşekkür ederim” dedi.

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Hamdi Alkan
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