Selena dizisinde o da varmış! Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ı paylaştı

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal doğayla iç içe yaşıyor. İnzivaya çekilen Sinem Kobal zaman zaman sosyal medya hesabından da paylaşım yapıyor. Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününde paylaşım yaptı.

Sinem Kobal Instagram hesabının hikaye bölümünden, kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü, yaptığı paylaşımlarla kutladı. Sinem Kobal'ın kardeşini görenler oldukça şaşırdı. Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" derken bazı takipçiler ise iki kardeşi birbirine benzetti.

TÜRKİYE'DEN GİTTİ

Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal’ın Selena dizisinde oynadığı da ortaya çıktı.

Kerem Kobal Selana dizisinde Selin'in sevgilisi Atacan'ı oynadı. Kerem Kobal daha sonra 'Elektrik Elektronik Mühendisliği' okudu.



Kerem Kobal, okulu bittikten sonra Türkiye'den bir süreliğine uzaklaşmaya karar verdi. Avustralya'da yaşadığı ortaya çıkan Kerem Kobal, zaman zaman günlük hayatından paylaşımlar da yapıyor.

