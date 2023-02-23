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Selena Gomez Bella Hadid paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

23.02.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde kilolarıyla gündemde olan Selena Gomez Instagram ve TikTok platformu üzerinden yaptığı Bella Hadid paylaşımıyla gündem oldu.

Selena Gomez Bella Hadid paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in geçtiğimiz günlerde gittiği tatilde, çekilmiş bikinili fotoğrafları basına yansımıştı. Aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada zorbalığa uğrayan Gomez "Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerimiz oluyor ama sağlıklı olmayı ve kendime bakmayı tercih ederim" demişti.

Gomez şimdi de dünyaca ünlü model Bella Hadid'e dair paylaşımıyla gündemde. Ünlü şarkıcı Instagram ve TikTok platformu üzerinden yaptığı Bella Hadid paylaşımıyla ağızları açık bıraktı.

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Selena Gomez, 'Keşke Bella Hadid kadar güzel olsaydım' notuyla paylaştığı videoda 'Benim adım Bella Hadid' cümlesine eşlik ediyor.

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SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE OLMUŞTU

Bella Hadid'in eski sevgilisi The Weeknd ile birlikte olan Selena Gomez'in neden böyle bir adım attığı da sosyal medyada çok konuşuldu.

O dönem Hadid'i bırakan The Weeknd Gomez ile ilişkisiyle gündeme gelmiş ve güzel model ağladığı anları paylaşmıştı.

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Selena Gomez Oyuncu

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