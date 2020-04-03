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Selena Gomez böbrek nakli geçirdiği hastaneye bağış yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 17:04 | Son Güncelleme

Birçok ünlü isim tüm dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüs salgını ile mücadele eden derneklere ya da hastanelere bağış yapmaya devam ediyor. Bu isimler arasında adını yazdıran Selena Gomez, "Şimdi sıra ben de" diyerek böbrek nakli operasyonunun gerçekleştiği hastaneye yüklü miktarda bağışta bulundu.

Selena Gomez böbrek nakli geçirdiği hastaneye bağış yaptı

Ünlü isimlerden koronavirüs ile mücadele eden hastane ve derneklere bağışların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Selena Gomez de, bu mücadelede yerini aldı. Gomez, sosyal medya hesabından Los Angeles’taki bir hastaneye yüklü miktarda bağış yaptığını duyurdu. Ünlü şarkıcı, “Şimdi sıra ben de” diyerek, maske ve solunum cihazı malzemelerinin temin edilmesini sağlayacağını açıkladı.

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Aynı hastanede yaklaşık iki yıl önce lupus hastalığının neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle böbrek nakli olan Gomez, “Diğerlerinin hayatı için kendi sağlıklarını feda eden her bir sağlık çalışanına müteşekkirim” dedi.

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