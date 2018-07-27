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Selena Gomez Instagram rekorunu kırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2018 00:31 | Son Güncelleme

Selena Gomez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, sadece 13 dakika içinde 1 milyon beğeni alarak bir rekora imza attı.

Selena Gomez Instagram rekorunu kırdı

Ünlü şarkıcı Beyonce, ikizlerine hamileyken çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştığı zaman, 2 saat içinde 6 milyon beğeni almıştı ve bu bir rekordu. Dün ise son yılların en başarılı şarkıcıları arasında yer alan Selena Gomez, 26’ncı yaş günü için Instagram hesabından 7 kare paylaştı. 13 dakikada 1 milyon beğeni alan Gomez, böylece bir rekora da imza atmış oldu.

selena gomez

Böylece Instagram'da “en kısa sürede 1 milyon beğeni alan kullanıcı” rekorunu Beyonce’nin elinden alarak, birincilik tahtına oturmuş oldu.

selana gomez 2


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selena gomez instagram beyonce rekor

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