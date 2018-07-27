Selena Gomez Instagram rekorunu kırdı

Ünlü şarkıcı Beyonce, ikizlerine hamileyken çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştığı zaman, 2 saat içinde 6 milyon beğeni almıştı ve bu bir rekordu. Dün ise son yılların en başarılı şarkıcıları arasında yer alan Selena Gomez, 26’ncı yaş günü için Instagram hesabından 7 kare paylaştı. 13 dakikada 1 milyon beğeni alan Gomez, böylece bir rekora da imza atmış oldu.

Böylece Instagram'da “en kısa sürede 1 milyon beğeni alan kullanıcı” rekorunu Beyonce’nin elinden alarak, birincilik tahtına oturmuş oldu.



