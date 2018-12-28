Selena Gomez son haliyle korkuttu!

Genç yıldız Selena Gomez, son günlerde sık sık Los Angeles sokaklarında görüntüleniyor. Bir süre önce rehabilitasyon merkezinde tedavi gören 26 yaşındaki Gomez'in yüzündeki değişim ise gözden kaçmıyor.
Gomez'in yüzünde özellikle göz ve yanaklarındaki değişim ise hayranlarını telaşlandırıyor.
Çünkü iddialara göre bunun nedeni gösteri dünyasının birçok ünlüsü gibi estetik müdahale görmesi değil yaşadığı ciddi sağlık sorunları.
Geçen yıl böbrek nakli geçirdiğini açıklayan Gomez'in bu nedenle kullandığı ilaçların yan etkisi olarak yüzünün ve gözlerinin şiştiği iddia ediliyor.
Gomez, yıllardır bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan Lupus hastalığı yüzünden tedavi görüyor. Lupusun yol açtığı böbrek yetmezliği sonucu nakil operasyonu da geçiren Gomez, sık sık depresyon ve anksiteye nedeniyle rehabilitasyon merkezine yatıp tedavi de görüyor.
Bir dargın bir barışık sevgilisi Justin Bieber ile yollarını kesin olarak ayıran Gomez, yakın bir zamanda yine rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.
Tedavisi sonuçlanan Selena Gomez, taburcu olduktan sonra sık sık arkadaşlarıyla buluşuyor ve açık havada yürüyüş yapıyor.
Geçen yıl yakın arkadaşı Francia Raisa'nın verdiği böbrek kendisine nakledilen Selena Gomez, bu arada bir turnesini de iptal etmek zorunda kalmıştı.
Çocukluğunda şöhrete ulaşan Gomez, hayatının bu döneminde ise yaşadığı sağlık sorunlarının da etkisiyle önceliği kendi mutluluğuna ve sağlığına vermek istediğini söylemişti.
SELENA GOMEZ'İN HASTALIĞI
Lupus (SLE) ya da Kelebek Hastalığı olarak adlandırılan bu hastalık; cilt, eklem, böbrek, kalp zarı, akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bğlı olarak ilerliyor. Lupus bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu otaya çıkan bir hastalık.
Hastalık adını Latince "kurt' anlamına gelen Lupus kelimesinden alıyor. Lupus vücudun bütün organlarında tahribata yol açar, tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara yol açabilir. Hastalıkta genetik faktörlerin etkili olabileceği de bazı tıbbi araştırmalar sonucu ortaya çıkarıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum