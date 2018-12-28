Selena Gomez son haliyle korkuttu!

Genç yıldız Selena Gomez, son günlerde sık sık Los Angeles sokaklarında görüntüleniyor. Bir süre önce rehabilitasyon merkezinde tedavi gören 26 yaşındaki Gomez'in yüzündeki değişim ise gözden kaçmıyor.

Gomez'in yüzünde özellikle göz ve yanaklarındaki değişim ise hayranlarını telaşlandırıyor.

Çünkü iddialara göre bunun nedeni gösteri dünyasının birçok ünlüsü gibi estetik müdahale görmesi değil yaşadığı ciddi sağlık sorunları.

Geçen yıl böbrek nakli geçirdiğini açıklayan Gomez'in bu nedenle kullandığı ilaçların yan etkisi olarak yüzünün ve gözlerinin şiştiği iddia ediliyor.

Gomez, yıllardır bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan Lupus hastalığı yüzünden tedavi görüyor. Lupusun yol açtığı böbrek yetmezliği sonucu nakil operasyonu da geçiren Gomez, sık sık depresyon ve anksiteye nedeniyle rehabilitasyon merkezine yatıp tedavi de görüyor.

Bir dargın bir barışık sevgilisi Justin Bieber ile yollarını kesin olarak ayıran Gomez, yakın bir zamanda yine rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.