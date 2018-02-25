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Selena Gomez ve Justin Bieber evleniyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2018 13:28 | Son Güncelleme

Yıllarca flört eden Selena Gomez ile Justin Bieber birçok kez ayrılıp barıştı. İkili bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkilerinde çeşitli olaylar yaşadı. Yıllarca süren süreçte son olarak Selena Gomez ile Bieber'ın evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi

Selena Gomez ve Justin Bieber evleniyor mu?

Selena Gomez çifte hazırlık yapıyor... Yeni şarkısı için stüdyoya kapanan ünlü oyuncu-şarkıcının uzatmalı sevgilisi Justin Bieber ile bir yandan evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi.

Gomez ile bir barışıp bir küs olduğu sevgilisi Justin Bieber'ın sadece 30 kişinin davetli olduğu sade bir tören ile evlenecekleri öne sürüldü.

Selena Gomez ve Justin Bieber düğünde kimseyi umursamadıSelena Gomez ve Justin Bieber düğünde kimseyi umursamadı

İkilinin eğlencesi için ise lüks bir villada DJ performanslı bir gece planladıkları da konuşulanlar arasında.

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