Selena Gomez ve Justin Bieber evleniyor mu?

Selena Gomez çifte hazırlık yapıyor... Yeni şarkısı için stüdyoya kapanan ünlü oyuncu-şarkıcının uzatmalı sevgilisi Justin Bieber ile bir yandan evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi.

Gomez ile bir barışıp bir küs olduğu sevgilisi Justin Bieber'ın sadece 30 kişinin davetli olduğu sade bir tören ile evlenecekleri öne sürüldü.

İkilinin eğlencesi için ise lüks bir villada DJ performanslı bir gece planladıkları da konuşulanlar arasında.

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