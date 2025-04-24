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Birce Akalay ile Hakan Kurtaş Amsterdam'da aşka geldi! Peş peşe paylaştı

Son olarak Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde rol alan ünlü oyuncu Birce Akalay bir süredir Hakan Kurtaş ile aşk yaşıyor. Son olarak sevgilisi ile Amsterdam'a giden Birce Akalay peş peşe paylaşımlarda bulundu. Ünlü ismin karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş Amsterdam'da aşka geldi! Peş peşe paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Birce Akalay geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift şimdilerde soluğu Amsterdam'a aldı.

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40 yaşındaki Akalay, Amsterdam karelerini "Sükunete kısa bir kaçış, sadece gülümsemek için küçük bir neden bulmak için." notuyla paylaştı.

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EVLİLİK YANITI GELMİŞTİ

Öte yandan Hakan Kurtaş, daha önce evlenecekleri yönündeki iddialara yanıt vermiş ve "Birbirini sevmek çok güzel, çok eşsiz bir şey. Evlilik gibi kıymetli konular, yani ağza sakız edilmeyecek kadar önemli konular. O yüzden onlar olduğu zaman haberiniz olur. Ama öyle bir şey yok şu an. Teklif de olmadı. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay Hakan Kurtaş
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