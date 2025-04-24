Birce Akalay ile Hakan Kurtaş Amsterdam'da aşka geldi! Peş peşe paylaştı

Ünlü oyuncu Birce Akalay geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtı.

Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift şimdilerde soluğu Amsterdam'a aldı.

40 yaşındaki Akalay, Amsterdam karelerini "Sükunete kısa bir kaçış, sadece gülümsemek için küçük bir neden bulmak için." notuyla paylaştı.

EVLİLİK YANITI GELMİŞTİ

Öte yandan Hakan Kurtaş, daha önce evlenecekleri yönündeki iddialara yanıt vermiş ve "Birbirini sevmek çok güzel, çok eşsiz bir şey. Evlilik gibi kıymetli konular, yani ağza sakız edilmeyecek kadar önemli konular. O yüzden onlar olduğu zaman haberiniz olur. Ama öyle bir şey yok şu an. Teklif de olmadı. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz" demişti.