Sefo 'don atlet sokaktayım' diyerek güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı! Çıldırtan yorumlar...

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda meydana gelen depremler, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Depremin ardından İstanbullular sokaklara dökülürken ünlü isimler de korku dolu anlarını paylaştı.
Rapçi Sefo depremi hissedince yataktan fırladı ve kendini sokağa attı.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü rapçi, "Asla soğukkanlı davranamayacağım. Yıllardır en büyük korkum deprem. Bir şey olur da bana ulaşamazsanız, don atlet sokaktayımdır" ifadelerini kullandı.
Sefo evinin kiremitlerini de paylaşarak kafasına gelmesinden korktu ve daha sonra da tavsiye üzerine kafasına kask taktı.
Öte yandan Sefo'nun kedilerini almadan kaçması eleştirildi.
Sefo ise bu eleştirilere sitem etti ve "Gerizekalı burası müstakil ev kedi her gün çıkıyor dışarıya. Ya sen kimsin kimsin de sana imkan verecekler kediyi alacaksın" diyerek kızdı.
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