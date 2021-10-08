Selena'nın Dilara'sı bambaşka biri oldu! Gören tanıyamıyor

2006-2009 yılları arasında ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Selena dizisinde 'Dilara' karakterini canlandıran Hazal Kadak'ın yıllar içindeki değişimi şaşırttı. İşte Hazal Kadak'ın günümüzdeki hali:

30 yaşındaki oyuncunun, Instagram'da 14 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Bazı takipçileri, Hazal Kadak'a ''Ne kadar yaşlanmışsın'' ve ''Çok değişmişsin'' gibi yorumlarda bulunuyor.

2018 yılında Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinden Selahattin Baki ile evlenen Hazal Kadak, eşiyle mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Hazal Kadak, 2020 yılında eski rol arkadaşı Gizem Güven'in düğününe de katılmıştı.

HAZAL KADAK KİMDİR?

Hazal Kadak, 21 Nisan 1991 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü bitirdi. Ardından, Semiha Berksoy Opera Vakfında Temel Oyunculuk eğitimi aldı. Hazal Kadak'ın ilk televizyon macerası Selena dizisi oldu.

Kadak son olarak Aşk ve Günah dizisinde Zeynep karakterine hayat verdi. Kadak'ın yer aldığı birçok reklam filmi de bulunmaktadır.



