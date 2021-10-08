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Selena'nın Dilara'sı bambaşka biri oldu! Gören tanıyamıyor

08.10.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Sinem Kobal, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş gibi isimlerin paylaştığı Selena dizisinde 'Dilara' karakterine hayat veren genç oyuncu Hazal Kadak son haliyle şaşırttı.

Selena'nın Dilara'sı bambaşka biri oldu! Gören tanıyamıyor

2006-2009 yılları arasında ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Selena dizisinde 'Dilara' karakterini canlandıran Hazal Kadak'ın yıllar içindeki değişimi şaşırttı. İşte Hazal Kadak'ın günümüzdeki hali:

Selena'nın Dilara'sını şimdi gören tanıyamıyor!

Selena'nın Dilara'sını şimdi gören tanıyamıyor!

30 yaşındaki oyuncunun, Instagram'da 14 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Selena'nın Dilara'sını şimdi gören tanıyamıyor!

Bazı takipçileri, Hazal Kadak'a ''Ne kadar yaşlanmışsın'' ve ''Çok değişmişsin'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Selena'nın Dilara'sını şimdi gören tanıyamıyor!

2018 yılında Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinden Selahattin Baki ile evlenen Hazal Kadak, eşiyle mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Selena'nın Dilara'sını şimdi gören tanıyamıyor!

Selena'nın Dilara'sını şimdi gören tanıyamıyor!

Hazal Kadak, 2020 yılında eski rol arkadaşı Gizem Güven'in düğününe de katılmıştı.

Selena'nın Dilara'sı bambaşka biri oldu! Gören tanıyamıyor

HAZAL KADAK KİMDİR?

Hazal Kadak, 21 Nisan 1991 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü bitirdi. Ardından, Semiha Berksoy Opera Vakfında Temel Oyunculuk eğitimi aldı. Hazal Kadak'ın ilk televizyon macerası Selena dizisi oldu.

Selena'nın Dilara'sı bambaşka biri oldu! Gören tanıyamıyor

Kadak son olarak Aşk ve Günah dizisinde Zeynep karakterine hayat verdi. Kadak'ın yer aldığı birçok reklam filmi de bulunmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
atv Gizem Güven
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