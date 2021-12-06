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Selena'nın meşhur Kıvılcım'ı Hazal Şenel, meğer unutulmaz dizide oynamış!

06.12.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Şenel 10 Eylül 2006 - 18 Ağustos 2009 tarihleri arasında yayınlanan fenomen dizi Selena'da hayat verdiği 'Kıvılcım' rolü ile seyircilerin aklına kazındı. Hazal Şenel söz konusu dizide Sinem Kobal, Sinan Çalışkanoğlu, Gizem Güven gibi oyuncularla beraber rol aldı. Şenel meğer o unutulmaz dizide de oynamış!

Selena'nın meşhur Kıvılcım'ı Hazal Şenel, meğer unutulmaz dizide oynamış!

Şimdilerde değişimiyle adından sık sık söz ettiren Hazal Şenel, oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla televizyon dizisi ve sinema projesinde yer aldı. Selena'nın kötü kalpli Kıvılcım'ı olarak akıllarda yer eden Hazal Şenel, meğer o unutulmaz dizide, birbirinden ünlü oyuncularla beraber rol almış.

HAZAL ŞENEL BAKIN HANGİ DİZİDE OYNAMIŞ

Selena dizisi ile ekranların tanınan yüzü olmayı başaran Hazal Şenel 15 Mart 2010 - 7 Ocak 2011 tarihleri arasında yayınlanan ve başrollerinde Şafak Sezer, Binnur Kaya gibi son dönemlerin popüler oyuncularının yer aldığı Türk Malı dizisinde oynamıştı. Hazal Şenel Türk Malı dizisinde Erman Kuzu (Şafak Sezer) ve Abiye Kuzu'nun (Binnur Kaya) kızı Melodi Kuzu rolüne hayat vermişti. Ayrıca Türk Malı dizisinde Kuzu ailesinin evinin alt katında yaşayan, 'Yarcan Kıymık' rolüne hayat veren Sinan Çalışkanoğlu, Selena dizisinde Hades'i canlandırıyordu.

Selena'nın meşhur Kıvılcım'ı Hazal Şenel, meğer unutulmaz dizide oynamış!

İMAJ DEĞİŞİMİ ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Kıvırcık saçları ile akıllarda kalan Hazal Şenel, verdiği kilolar ve saç stilindeki değişim ile bir süre magazin gündemine oturmuştu.

Selena'nın meşhur Kıvılcım'ı Hazal Şenel, meğer unutulmaz dizide oynamış!

Instagram'da sık sık paylaşım yapan Hazal Şenel'in fotoğrafları binlerce beğeni alıyor. Hazal Şenel'in Instagram'da 125 bin takipçisi bulunuyor.

Selena'nın meşhur Kıvılcım'ı Hazal Şenel, meğer unutulmaz dizide oynamış!

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