Selena'nın meşhur Kıvılcım'ı Hazal Şenel, meğer unutulmaz dizide oynamış!

Şimdilerde değişimiyle adından sık sık söz ettiren Hazal Şenel, oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla televizyon dizisi ve sinema projesinde yer aldı. Selena'nın kötü kalpli Kıvılcım'ı olarak akıllarda yer eden Hazal Şenel, meğer o unutulmaz dizide, birbirinden ünlü oyuncularla beraber rol almış.

HAZAL ŞENEL BAKIN HANGİ DİZİDE OYNAMIŞ

Selena dizisi ile ekranların tanınan yüzü olmayı başaran Hazal Şenel 15 Mart 2010 - 7 Ocak 2011 tarihleri arasında yayınlanan ve başrollerinde Şafak Sezer, Binnur Kaya gibi son dönemlerin popüler oyuncularının yer aldığı Türk Malı dizisinde oynamıştı. Hazal Şenel Türk Malı dizisinde Erman Kuzu (Şafak Sezer) ve Abiye Kuzu'nun (Binnur Kaya) kızı Melodi Kuzu rolüne hayat vermişti. Ayrıca Türk Malı dizisinde Kuzu ailesinin evinin alt katında yaşayan, 'Yarcan Kıymık' rolüne hayat veren Sinan Çalışkanoğlu, Selena dizisinde Hades'i canlandırıyordu.

İMAJ DEĞİŞİMİ ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Kıvırcık saçları ile akıllarda kalan Hazal Şenel, verdiği kilolar ve saç stilindeki değişim ile bir süre magazin gündemine oturmuştu.

Instagram'da sık sık paylaşım yapan Hazal Şenel'in fotoğrafları binlerce beğeni alıyor. Hazal Şenel'in Instagram'da 125 bin takipçisi bulunuyor.





