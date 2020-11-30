Selendi’de fırtınadan yıkılan cami minaresi yenilendi

Manisa’nın Selendi ilçesinde temmuz ayında çıkan fırtınadan dolayı yıkılan cami minaresi hayırseverlerin desteği ile yenilendi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde temmuz ayında çıkan fırtınada yıkılan Aşıklar Camisinin minaresi yenilendi. Çelik konstrüksiyon 28 metre uzunluğunda yapılarak montesi yapılan minare estetik olarak da büyük beğeni topladı. Yaklaşık 65 bin TL harcanarak yapılan minareden ezan okunacağı gün bekleniyor. Hayırseverlerin desteği ile caminin minaresi yenilendiğini belirten İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt "Geçtiğimiz temmuz ayında şiddetli fırtına sonra yıkılan minaremizin yerine yenisini yaptırdık. Hayırseverlerin desteği ile yapılan minaremiz çift şerefeli olup 28 metre uzunluğunda. Rabbim destek olanlardan razı olsun" dedi.

