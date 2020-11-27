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Selendi’de yoğunlaştırılmış korona virüs denetimleri gerçekleştirildi

MANİSA HABERLERİ  | 27.11.2020 09:13 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde Kaymakam Ali Yıldırım ve denetim ekipleri ilçede yoğunlaştırılmış korana virüs denetimi yaptı.Selendi’de Kaymakamlık koordinasyonunda Kaymakam Ali Yıldırım’ın da katılımıyla Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç ve denetim ekipleri tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde Kaymakam Ali Yıldırım ve denetim ekipleri ilçede yoğunlaştırılmış korana virüs denetimi yaptı.
Selendi’de Kaymakamlık koordinasyonunda Kaymakam Ali Yıldırım’ın da katılımıyla Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç ve denetim ekipleri tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede, başarı açısından büyük önem taşıdığı başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapıldı. Denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kuralları anlatıldı.

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