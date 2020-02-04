Selim Ay: Ligde hak etmediğimiz bir yerdeyiz

Konyaspor forması altında geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında 200'üncü resmi maçına çıkan başarılı defans oyuncu Selim Ay, "Sezona büyük umutlarla başladık. Herkesin bildiği tek şey; Konyaspor kesinlikle hak etmediği bir yerde. Şu an bulunduğumuz durumu kimse hayal etmiyordu. Bizimle aynı puana sahip takımlara baktığınız zaman Konyaspor tamamen derli toplu, düzenli, saha içerisinde ne yaptığını bilen bir takım görüntüsünü yine veriyor. Sadece bu iyi tarafımızı sonuca yansıtamıyorduk ama bunu geride bıraktığımıza inanıyorum. Tabii ki de şu an hiçbir şey bitmiş değil. Daha bir galibiyet aldık. Bu galibiyete özlemle beklediğimiz bir galibiyet olduğu için çok sevindik. İnşallah dediğim gibi bu durum başarıya giden yolda sancılı süreçte bir anı, ileride de bahsedeceğimiz, ders çıkarttığımız bir dönem olarak kalacaktır" dedi.

"BU DURUMDAN BİRLİK VE BERABERLİKLE ÇIKACAĞIZ"

Bu durumdan birlik ve beraberlik içinde hareket ederek çıkacaklarına inandıklarını belirten tecrebüle futbolcu, "Bence en büyük etken birlik-beraberlik. Burada birçok zorluğu gördüm. Bu bir bahane değil ama tabii ki de başarımızı istemeyenler, başardığımızda mazeretler bulanlar, bizi karıştırmak isteyenler olacak ama her zaman söylüyorum ve bıkmadan yine söyleyeceğim. Bunu laf olsun diye de demiyorum. 11'inci yılıma girdim. Bu süre içerisinde her şeyi gördüm, yaşadım. Tek söyleyeceğim böyle durumlardan birlik ve beraberlikle hareket edildiğinde çıkılacağıdır çünkü böyle olunca daha da büyüyor ve güçleniyoruz" diye konuştu.