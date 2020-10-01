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Selim Modern Otogara kavuşuyor

KARS HABERLERİ  | 01.10.2020 11:43 | Son Güncelleme

Selim Belediye Başkanlığı’nca yapımına başlanan Modern Otogar’ın yapımı tamamlanıyor.

Selim Belediye Başkanlığı’nca yapımına başlanan Modern Otogar’ın yapımı tamamlanıyor. Otogar’ın tamamlanmasıyla Selimliler modern bir otogara sahip olacak.
Göreve başladığı günden itibaren hayata geçirdiği projelerle Kars’ın Selim İlçesi’nin çehresini değiştiren Başkan Coşkun Altun, geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Otogar Hizmet Binası’nı da tamamladı.
Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Kaymakam Suat Hatam ve Cumhuriyet Başsavcısı Sertan Güven ile birlikte Otogar Binası’nda bir takım incelemelerde bulundu.
Altun, beraberindeki Kaymakam Suat Hatam ve Cumhuriyet Başsavcısı Sertan Güven ile otogarı gezerek bilgi verdi. Altun ve beraberindekiler daha sonra otogardan ayrıldı.

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