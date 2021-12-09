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Selimiye Camisi ibadet ve ziyarete kapanmadan restore edilecek

09.12.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valisi Ekrem Canalp: - "Selimiye hem çevre düzenlemesiyle hem de ana caminin restorasyonunun tamamlanmasıyla en az 100 yıl daha, sağlam, diri ve canlı şekilde ziyaretçilere kendisini gösterecek"

EDİRNE (AA) - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi, ibadete ve ziyarete kapatılmadan restore edilecek.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, camide restorasyon çalışmalarına başlandığını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının yaklaşık üç buçuk yıl süreceğini dile getiren Canalp, Selimiye'ye yakışır bir çalışma yapılacağını ifade etti.

Edirne dendiğinde akla ilk gelen eserin Selimiye olduğunu vurgulayan Canalp, "Selimiye'deki restorasyon çalışmalarımız bizim yıllardır üzerinde ehemmiyetle durmuş olduğumuz bir konudur. Bu yıl en son sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, yapılmış olan çalışmalara ödenek ayırmak ve programa koymak sureti ile restorasyonu başlatmış oldu." dedi.

Canalp, restorasyon esnasında caminin ziyarete ve ibadete açık olacağını bildirdi.

Çalışmaların titizlikle yapılacağına değinen Canalp, "Bir taraftan restorasyonu yapmamız lazım ama öbür tarafından Selimiye'yi de açık tutmalıyız. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz şu anda müteahhit firma ile yeni bir çalışma yapıyor. Yakın zamanda da Selimiye'de restorasyon öncesi son cumamızı da kılacağız ve o kılmış olduğumuz son cumadan sonra artık kısmi olarak Selimiye'de belli bir bölümü kapatmış olacağız." dedi.

- Meydan düzenleme çalışmaları devam ediyor

Canalp, Selimiye Meydanı düzenleme çalışmalarının ilk etabının devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Selimiye'nin tüm güzelliğiyle ortaya çıkacağını anlatan Canalp, "Belli bir zaman sonra ortaya şu sonuç çıkacak, 360 derece çevre düzenlemesi ile beraber restore edilmiş muhteşem bir Selimiye... Selimiye hem çevre düzenlemesiyle hem de ana caminin restorasyonunun tamamlanmasıyla en az 100 yıl daha, sağlam, diri ve canlı şekilde ziyaretçilere kendisini gösterecek." diye konuştu.

Canalp, Selimiye Meydanı'nda yer alan Yemiş Kapanı Hanı'nın temellerinin korunacağını ancak yeniden inşa edilmeyeceğini belirtti.

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