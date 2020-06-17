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Selin Ciğerci medikal kozmetik markası W-lab ile anlaştı

İZMİR HABERLERİ  | 17.06.2020 10:24 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önde gelen medikal kozmetik firmaları arasında yer alan ve her geçen gün ürün grubunu genişletmeye çalışan W-lab reklam yüzü olarak başarılı sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile anlaştığını duyurdu.Çıkarmış olduğu ürünler ve ürettiği çözümler ile kısa süre içerisinde geniş kitleler tarafından beğeni toplayan medikal kozmetik markası W-lab 2020 yılı ürün çalışmalarında reklam yüzü olarak Selin Ciğerci’yi tercih etti.Firma tarafından yapılan açıklamada, “W-lab markası ile başladığımız serüvenimiz, günümüzde kalitesini ispatlamış ve büyük kesimler tarafından tercih edilen bir marka haline gelmiştir.

Selin Ciğerci medikal kozmetik markası W-lab ile anlaştı

Türkiye’nin önde gelen medikal kozmetik firmaları arasında yer alan ve her geçen gün ürün grubunu genişletmeye çalışan W-lab reklam yüzü olarak başarılı sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile anlaştığını duyurdu.
Çıkarmış olduğu ürünler ve ürettiği çözümler ile kısa süre içerisinde geniş kitleler tarafından beğeni toplayan medikal kozmetik markası W-lab 2020 yılı ürün çalışmalarında reklam yüzü olarak Selin Ciğerci’yi tercih etti.
Firma tarafından yapılan açıklamada, “W-lab markası ile başladığımız serüvenimiz, günümüzde kalitesini ispatlamış ve büyük kesimler tarafından tercih edilen bir marka haline gelmiştir. Müşterilerimizden aldığımız önemli geri dönüş ve olumlu yorumlar neticesinde ürünlerimizdeki Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Tamamen doğal medikal kozmetik ürünlerden oluşan ürün yelpazemiz kısa süre içerisinde büyük rağbet görmüştür. Ürünlerimizi daha iyi tanıtmak, ürünlerimizin bilinirliğini yükseltmek ve daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla, sosyal medya fenomeni olarak tanınan Selin Ciğerci hanımefendi ile 2020 yılı için reklam yüzümüz olması konusunda anlaşmaya vardık. Kendileri ürünlerimizi deneyerek, ürünler hakkındaki yorumlarını ve ürün içerikleri ile ilgili bilgilendirmeleri gerek sosyal medya hesaplarından gerekse firmamız sosyal medya ve web mercilerinden yapacaktır. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz” sözlerine yer verildi.
Ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin bu reklam anlaşmasından ne kadar kazanç sağladığı henüz bilinmiyor.

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