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  4. Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi

Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi

03.07.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren iş kadını ve fenomen Selin Ciğerci tatiline devam ediyor. Ciğerci son olarak bikinili bir pozunu paylaştı. Selin Ciğerci'nin minik bikini altı ise tepki çekti. Fenomene destek ise arkadaşı Demet Özdemir'den geldi.

Hem sosyal medya fenomeni olan hem de iş insanı olan Selin Ciğerci, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Yaptırdığı estetiklerle ve verdiği kilolarla dikkat çeken ve son haliyle beğeni toplayan güzel isim son pozuyla takipçilerinden tepki gördü.

Minik bikini altıyla otururken poz veren Selin Ciğerci'ye takipçileri "Hiç giymeseydin kral", "Az kapatsaydın", "Çıplak sandım" yorumlarında bulundu.

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DEMET ÖZDEMİR HAYRAN KALDI

Demet Özdemir ise arkadaşına destek vererek "Sana bak ama" deyip ateş emojisi koydu.

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Ciğerci ise ünlü arkadaşına "Seda ve Safiye abla gibi hep öyle iltifatlar edelim birbirimize, benim dünyalar güzeli arkadaşım" yanıtını vererek güldürdü.

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Demet Özdemir Selin Ciğerci sosyal medya turu

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