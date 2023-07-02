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Futbolcu Bradley Dack ile evlenen Olivia Attwood balayı dönüşü seks itirafıyla şaşırttı

02.07.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV sunucusu ve model Olivia Attwood kısa bir süre önce futbolcu sevgilisi Bradley Dack ile evlendi. Ünlü model balayından sonra yaptığı açıklamada seks itiraflarıyla dikkat çekti. Attwood "Düğün gecesinde seks yapan var mı?" sorusuyla şaşırttı.

Futbolcu Bradley Dack ile evlenen Olivia Attwood balayı dönüşü seks itirafıyla şaşırttı

Cenaze temalı kına gecesi yaparak dikkatleri üzerine çeken İngiliz TV sunucusu ve model Olivia Attwood ve futbolcu sevgilisi Bradley Dack geçtiğimiz haftalarda evlendi. İkili düğünden sonra soluğu balayında aldı.

Love Island'ın eski yıldızı olarak ve The only Way Is Essex adlı yapımla da hatırlanan Olivia Attwood balayı dönüşü açıklamalarıyla dikkat çekti.

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Olivia Attwood açıklamasında "Gerçekten çok mutlu ve duygusalız. İkimizin de yüksek cinsel dürtüleri var ve her zaman tutkulu bir çift olduk, ama bu şeyler zirveler ve düşüşler yaşıyor. Bazen ben çekim yaparken o futboldan uzaktayken iki ya da üç hafta birbirimizi göremeyebiliriz ve düğün öncesi pek seks olmadı, çünkü ben çiçekler ve diğer şeyler hakkında strese girmekle çok meşguldüm" dedi.

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DÜĞÜN GECESİNE DAİR AÇIK OLDU

Model ve sunucu bununla da kalmadı konuyu düğün gecesine getirdi. Olivia Attwood "Düğün gecesinde seks yapan var mı? Dürüst olmak gerekirse komadaydım! Düğün günü adrenalin ve sinirle doluydu, sonra gece yarısı tüm o beklenti bedenimi terk etti ve gözlerimi açık tutamadım!" diyerek herkesi şaşırttı.

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