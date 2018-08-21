Selin Övünç sponsor bulamadığı için Amerika Açık'a katılamadı

Teniste sezonun dördüncü ve son Grand Slam’i olan Amerika Açık yaklaşırken 17 yaşındaki genç tenisçimiz Selin Övünç, yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu.

Bu sezon Fransa Açık ve Wimbledon da dahil olmak üzere birçok önemli organizasyonun gençler kategorisinde boy gösteren 2001 doğumlu Selin, sponsor bulamadığı için gençler kategorisinde katılım hakkına sahip olduğu Amerika Açık’tan çekilmek zorunda kaldı.

ITF Junior klasmanında 77. sırada yer alan ve sekiz yaşında tenise başlayan Ankara doğumlu Selin, kişisel Twitter hesabından “Bu güzel günde, sponsor bulamadığımdan dolayı @usopen #AmerikaAçık turnuvasından geri çekilmek zorunda kaldığım için üzgünüm” şeklinde paylaşımda bulundu.

Tweet sosyal medyada gündeme damga vururken genç tenisçiye destek mesajları yağdı. Selin’in antrenörlüğünü babası Hakan Övünç yapmakta.





