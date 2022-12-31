MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Şekerci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem'den O Ses Türkiye'ye damga vuran düet

Selin Şekerci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem'den O Ses Türkiye'ye damga vuran düet

31.12.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Şekerci, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanacak olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Selçuk Yöntem ile düet yapacak. Peki, Selin Şekerci kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Selin Şekerci'nin hayatı ve biyografisi...

Selin Şekerci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem'den O Ses Türkiye'ye damga vuran düet

Selin Şekerci, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. Peki, Selin Şekerci kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Selin Şekerci'nin hayatı ve biyografisi...

selin şekerci

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci oyunculuğu ile Türkiye'de tanınan biridir. 1 Haziran 1989'da İzmir'de doğdu. Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi ise Azerbaycan kökenlidir. Eğitim hayatını İzmir'de tamamlayan oyuncu, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahne aldı.

O SES TÜRKİYE'NİN KONUĞU SELİN ŞEKERCİ'NİN OYUNCULUK KARİYERİ

Oyunculuk hayatının devamında ise İstanbul'a geldi. Dizi ve sinema filmlerinde rol aldı. İlk rolünü Kavak Yelleri dizisinde yardımcı oyuncu olarak yaptı. Oyuncunun ilk başrol oynadığı dizi ise Melekler Korusun'dur. Kaçak Gelinler dizisi ile de oldukça büyük bir hayran kitlesi yakalayan Selin Şekerci, akıllara Şebnem Gürsoy karakteri ile kazındı. Selin Şekerci Çatı Katı Aşk dizisinde başrol olarak yer almıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."
Şoke eden ayrılık iddiası! Ayrılır ayrılmaz ona gittiŞoke eden ayrılık iddiası! Ayrılır ayrılmaz ona gitti
Anahtar Kelimeler:
Selin Şekerci Oyuncu Ebru Gündeş yaşında

En Çok Okunan Haberler

Benzine 84 kuruşluk yılbaşı zammı! Motorinde yüzde 135'lik rekor artış ... (31 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları))

Benzine 84 kuruşluk yılbaşı zammı! Motorinde yüzde 135'lik rekor artış ... (31 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları))

Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu! İstanbul'da ölüm zinciri: '35-40 liraya satardı'

5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu! İstanbul'da ölüm zinciri: '35-40 liraya satardı'

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı son paylaşımıyla gündem oldu!

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı son paylaşımıyla gündem oldu!

Ceza yememek için akın ettiler! Kuyruk gece daha da arttı

Ceza yememek için akın ettiler! Kuyruk gece daha da arttı

Kayak merkezlerinde bile kar yağışı yok! Uzmanlar uyardı: ‘Yüksek basınç faciası’

Kayak merkezlerinde bile kar yağışı yok! Uzmanlar uyardı: ‘Yüksek basınç faciası’

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.