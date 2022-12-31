Selin Şekerci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem'den O Ses Türkiye'ye damga vuran düet

Selin Şekerci, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. Peki, Selin Şekerci kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Selin Şekerci'nin hayatı ve biyografisi...

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci oyunculuğu ile Türkiye'de tanınan biridir. 1 Haziran 1989'da İzmir'de doğdu. Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi ise Azerbaycan kökenlidir. Eğitim hayatını İzmir'de tamamlayan oyuncu, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahne aldı.

O SES TÜRKİYE'NİN KONUĞU SELİN ŞEKERCİ'NİN OYUNCULUK KARİYERİ

Oyunculuk hayatının devamında ise İstanbul'a geldi. Dizi ve sinema filmlerinde rol aldı. İlk rolünü Kavak Yelleri dizisinde yardımcı oyuncu olarak yaptı. Oyuncunun ilk başrol oynadığı dizi ise Melekler Korusun'dur. Kaçak Gelinler dizisi ile de oldukça büyük bir hayran kitlesi yakalayan Selin Şekerci, akıllara Şebnem Gürsoy karakteri ile kazındı. Selin Şekerci Çatı Katı Aşk dizisinde başrol olarak yer almıştır.

