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Selin Şekerci'nin elbisesi sosyal medyanın diline düştü! "Az kaldı açılacak"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.06.2024 09:13
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Selin Şekerci son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Aile dizisinde hayat verdiği 'Serap Koruzade' karakteriyle adından söz ettirmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Şekerci bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi. Şekerci, uzun derin dekolteli elbisesi ile poz verdi. Oyuncuya hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.

Selin Şekerci'nin elbisesi sosyal medyanın diline düştü! "Az kaldı açılacak"

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, Melekler Korusun, Çoban Yıldızı, Kızım, Çatı Katı Aşk, Kraliçe ve Aile gibi birçok başarılı yer almıştı.

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Şekerci, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile de gündeme geliyor.

"YAKIŞMIŞ AMA FAZLA CESUR"

Şekerci, bu defa Instagram hesabından paylaştığı son paylaşımı ile gündeme geldi. Oyuncunun uzun derin dekolteli elbisesi ile pozu çok konuşuldu.

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Oyuncunun paylaşımına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı. Oyuncuya, "Az kaldı açılacak", "Dekoltesi fazla", "Yakışmış ama fazla cesur" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Selin Şekerci
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