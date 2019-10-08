Mynet Trend

Selin Şekerci söylediği şarkı ile mest etti

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 08.10.2019 12:10 | Son Güncelleme

Oyuncu Selin Şekerci, instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sadece oyunculukta değil şarkıcılıkta da ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi.

Kavak Yelleri, Melekler Korusun ve Leyla ile Mecnun gibi dizilerde boy gösteren ve oyunculuğunu gösterme fırsatı bulan 30 yaşındaki Selin Şekerci, instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Bundan birkaç hafta önce babası vefat eden ve yine instagram hesabından ‘Hoşçakal Baba’ başlığıyla son derece duygusal satırlar paylaşan Şekerci, bu defa da sesinin ne kadar güzel olduğunu gösterdi.

EVİNDE SÖYLEDİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Oyuncu sevgilisi Caner Cindoruk ile geçtiğimiz ay ayrıldığı yazılıp çizilen Selin Şekerci, bir uygulama üzerinden söylediği şarkıyı hesabından paylaştı ve şu satırları yazdı:

“Keşke sese de filtre olsa azcık smooth yapardım. Evde gizli gizli söyledim. Not: ( şarkı söylemek, dinlemek en sevdiğim antidepresandır)”

OYUNCU ARKADAŞLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

Selin Şekerci’nin bu paylaşımına çok sayıda beğeni yağarken aralarında Sinem Kobal, Cem Davran ve Başak Dizer’in bulunduğu isimler de emojiler ve yorumlarla beğenilerini gösterdi.

selin-sekerci-ic


Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçtiBodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti
Üstsüz poz! 'Kameradan utanan...'Üstsüz poz! 'Kameradan utanan...'
Cem Yılmaz spor hocasını uzaylı yaptı Cem Yılmaz spor hocasını uzaylı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selin Şekerci Şarkı

En Çok Okunan Trend Haberler

Ve başladı! Yurdun yarısında etkili olacak

Ve başladı! Yurdun yarısında etkili olacak

Türk rakibini öldüreceği iddia edilmişti! Flaş açıklama

Türk rakibini öldüreceği iddia edilmişti! Flaş açıklama

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Dekolteli pozunu paylaştı

Dekolteli pozunu paylaştı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erkeklik hormonu alıyordu! Bakirelik itirafı

Erkeklik hormonu alıyordu! Bakirelik itirafı

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bella Thorne'dan üstsüz poz! 'Kameradan utanan...'

Üstsüz poz! 'Kameradan utanan...'

Cem Yılmaz spor hocasını uzaylı yaptı

Cem Yılmaz spor hocasını uzaylı yaptı

Ünlü yönetmen hakkında şoke eden iddia: Çayla bayıltıp tecavüz etti

Ünlü yönetmen hakkında şoke eden iddia: Çayla bayıltıp tecavüz etti

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dekolteli pozunu paylaştı

Dekolteli pozunu paylaştı

Serdar Ortaç'tan flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

Demi Moore kendisine 15 yaşında tecavüz eden kişiyi açıkladı

Annesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.