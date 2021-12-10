YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Semazenlerin ritüelleri "Allah'a yolculuğu" anlatıyor

Semazenlerin ritüelleri "Allah'a yolculuğu" anlatıyor

10.12.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl: - "Semazen, üzerindeki siyah hırkasının toprak olduğunu ve öldükten sonra o topraktan sıyrılıp üzerindeki beyaz tennuresiyle kefeni simgelediğini ve başındaki sikkesinin de nefsinin mezar taşı olduğu düşüncesiyle hareket ederek, topraktan sıyrılıyor, kefeniyle Allah'a karşı bir yolculuk başlamış oluyor"

ZEHRA MELEK ÇAT - Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin izinden giden Mevlevilerin yüzyıllardır icra ettiği sema ayini, dervişlerin giydiği kıyafetlerden sema merasimine kadar Allah'a yolculuğu anlatıyor.

Konya'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, 17 Aralık'taki Şeb-i Arus programı ile sona erecek.

Sevgi, birlik, kardeşlik, vefa, ihsan ve irfan gibi öğretileri tüm dünyada dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kabul gören Mevlana, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik kavramları ile insanlığı buluşturmaya devam ediyor.

Yüzyıllardır Mevlevilerin zikirleri, nafile ibadetleri olan sema ayininde semazenler, toprak olarak nitelendirdikleri siyah hırkalarından sıyrılarak, kefen olarak gördükleri beyaz tennureleri ve mezar taşını simgeleyen sikkeleriyle sema ederek Allah'a ulaşmaya çalışıyor.

Semazenler, semaya başlamadan önce kıyafetlerinin her parçasını tek tek öperek ve titiz bir sıralamaya göre giyiyor.

Öncelikle "mest" adı verilen yumuşak deri ayakkabıları giyen semazenler, daha sonra "tennure" denilen kolsuz gömleklerini tek defada dıştan içeri doğru giyiyor. "tığbent" adıyla anılan kuşak ise tennureyi sararak, pileler oluşturuyor.

Bu işlemden sonra "Elif'i Mehmet" denilen siyah kuşak bağlanıyor. "Destegül" adı verilen dış gömlek giyildikten sonra, siyah cübbe omuza alınıyor. Son olarak da "sikke" isimli başlık kıyafeti tamamlıyor.

Kıyafetlerin tamamının öpülmesi, kainattaki canlı ve cansız, insana hizmet eden her şeye değer verilmesi anlamını taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl, AA muhabirine, Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinde "İrfan Vakti" ana başlığıyla çeşitli etkinlikler yapıldığını ifade etti.

Özçakıl, postnişin makamının Mevlevi ayini içinde önemli bir makam olduğunu vurgulayarak, "Postun rengi kırmızıdır. Mevlana Celaleddin-i Rumi bir ikindi vakti gökyüzü kızılken vefat ettiği için Mevleviler de postun rengini kırmızı olarak seçmiş." dedi.

Sema mukabelesinde her kıyafetin, her hareketin manası olduğunu vurgulayan Özçakıl, "Bu manalar içerisinde ölümü düşünme hadisesi ve öldükten sonra tekrar dirilmeyi anlatan bir düşünce karşımıza çıkıyor. Tefekkür ederek semazen, üzerindeki siyah hırkasının toprak olduğunu ve öldükten sonra o topraktan sıyrılıp üzerindeki beyaz tennuresiyle kefeni simgelediğini ve başındaki sikkesinin de nefsinin mezar taşı olduğu düşüncesiyle hareket ederek, topraktan sıyrılıyor, kefeniyle Allah'a karşı bir yolculuk başlamış oluyor." diye konuştu.

Özçakıl, semazenin, semaya hazırlanmadan önce abdest alıp vakit namazını kıldığını, semanın Mevlevilerin Allah'a ulaşma düşüncesiyle yaptıkları nafile bir ibadet ve zikir olduğunu söyledi.

Postnişin ve semazen başının siyah hırkalarıyla ayine iştirak ettiğini dile getiren Özçakıl, semanın dördüncü selamında diğer semazenler gibi kol açmadan hırkasının yakasından tutarak kalbinin üzerini açtığını ve sema ettiğini anlattı.

Özçakıl, sema mukabelesinin naat-ı Mevlana ile başladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Naat-ı Mevlana, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Peygamber Efendimize methiye olarak yazmış olduğu bir naattır. Tüm tasavvuf zikirlerinin içinde salavat ile başlandığı gibi Mevlevi zikrinin içerisinde, Mevlevi ayininin içerisinde bu salavat niteliğinde, Mevlana Hazretlerinin naatı ile başlanıyor ki Buhurizade Mustafa Itri tarafından bestelenmiş olan bu naat-ı şerif, ayakta ve sazsız olarak mutrip heyetinden bir arkadaşımız tarafından okunmakta."

Programın ney taksimi ile devam ettiği bilgisini veren Özçakıl, neyin Mevlevi kültüründe Allah'ın insanı yarattıktan sonra kendi ruhundan üflediğini ve kıyametin habercisi Sur'un üflenmesini de sembolize ettiğini aktardı.

Özçakıl, "Devr-i Velediye" yürüyüşü ile semazenlerin dairesel yürüyüşe geçtiklerini belirterek, "Yürüyüşte postun önünde tüm semazenler baş keserler ki bu canın cana selamı olduğu gibi mukabele de adını buradan almıştır. Semazenlerin kırmızı postun önünde birbirlerine ayna olarak pozitif enerjiyi yansıtarak selam verirler ve semahaneyi üç kez devrederler." ifadelerini kullandı.

Peşrev tamamlandıktan sonra semazenlerin yerlerini aldığını ve ayinin başladığını ifade eden Özçakıl, hırkalarını çıkartarak beyaz tennureleriyle sema yaptıklarını söyledi.

Özçakıl, sema ayininin 4 selamdan oluştuğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İlk selam Cenab-ı Allah'ın büyüklüğü, insanın kendi kulluğunu idrak etmesi; ikinci selam Allah'ın kudretinin karşısında hayranlık duyması; üçüncü selam bu hayranlık duygusunu en üst seviyede aşk makamında görmesi ve dördüncü selamda da semazenin kendi kulluğuna dönmesi düşüncesiyle yapılmaktadır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Dünyanın en güzel bireyi geliyor!""Dünyanın en güzel bireyi geliyor!"
Yüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındıYüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındı
İstanbul'da denize atlarken boynu kırılan genç iyileşme azmiyle yaşıyorİstanbul'da denize atlarken boynu kırılan genç iyileşme azmiyle yaşıyor

Konya Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:48
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:00

Konya Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Kırmızı Eczanesi
Karatay
Yakut Eczanesi
Karatay
Avçil Eczanesi
Selcuklu
Aviva Eczanesi
Selcuklu
Buket Eczanesi
Selcuklu
Gürel Eczanesi
Selcuklu
Raziye Özen Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.