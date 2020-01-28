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Şemdinli Belediyesi filosuna 1 yeni araç daha kattı

HAKKARİ HABERLERİ  | 28.01.2020 18:26 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, vatandaşın hizmetinde kullanılmak üzere filosuna 1 yeni araç daha kattı.Şemdinli Belediyesi, çevre temizlik işlerinde kullanılmak üzere 1 arazöz aracını filosuna kattı.

Şemdinli Belediyesi filosuna 1 yeni araç daha kattı

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, vatandaşın hizmetinde kullanılmak üzere filosuna 1 yeni araç daha kattı.
Şemdinli Belediyesi, çevre temizlik işlerinde kullanılmak üzere 1 arazöz aracını filosuna kattı. Belediye Başkanı Tahir Saklı, Şemdinli halkının her hizmeti hakkettiğini, belediye olarak da bu hizmeti halka sunmaktan geri durmayacaklarını kaydederek, yerel seçimlerin ardında göreve başlıkları zaman zarfında 5 aracı belediyenin bünyesine kazandırdıklarını söyledi. Başkan Saklı, "Belediye olarak amacımız hemşehrilerimize hizmet üretmektir. İmkanlarımız daha elverişli olmaya başladıkça her geçen gün araç filomuza yeni araçlar katma çabalarımız hız kesmeden devam edecektir. Hizmet için ne gerekiyorsa elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Hep birlikte ‘daha huzurlu ve yaşanılabilir bir Şemdinli için’ sloganımızla hizmetlerimize devam edeceğiz. Araç filomuza çevre temizlik işlerinden kullanmak üzere 1 arazöz, 1 süpürme aracı, vatandaşlarımızın hastaneye geliş - gidişlerinde kullanmak üzere 2 minibüs ile şehir merkezindeki trafik akışının daha iyi sağlanması kapsamında da 1 otomobili zabıta amirliğine tahsis ettik. Araçların belediyemizin filosuna katmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür ederim" dedi.

Şemdinli Belediyesi filosuna 1 yeni araç daha kattı

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