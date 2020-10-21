YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Şemdinli’de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı

Şemdinli’de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 21.10.2020 10:55 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale edilen yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı.İlçenin Pesan mevkiinde bulunan Şemdinli Belediyesine ait garaj bölgesinde yapımı için çalışmalara başlanan yarı olimpik yüzme havuzun temel atma törenine Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve muhtarlar katıldı.

Şemdinli’de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale edilen yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı.
İlçenin Pesan mevkiinde bulunan Şemdinli Belediyesine ait garaj bölgesinde yapımı için çalışmalara başlanan yarı olimpik yüzme havuzun temel atma törenine Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve muhtarlar katıldı. Temelli atılan yarı olimpik yüzme havuzunun içerisinde; sauna, kapalı yüzme havuzu, açık otopark, izleyici terası, duş odaları, fitness salonu, hamam ve buhar odaları yer alacak.
Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçede Gençlik ve Spor Bakanının destekleriyle yarı olimpik yüzme havuzunun temelini attıklarını belirterek, “Anlaşılıyor ki terör azalınca, huzur geldikçe ilçenin hak ettiği hizmetler de geliyor. Şu anda kanaat önderleri, muhtarlar, siyasi parti ve sendika temsilcilerimizle, kaymakamımız ve protokol üyeleriyle beraber yarı olimpik yüzme havuzumuzun temel atma törenini gerçekleştirdik. Tabi buradaki vatandaşlar daha iyisini hak ediyor. Geç gelen bir hizmet oldu ama sonunda yapılmaya başlandı” dedi.

Şemdinli’de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı
Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı
Vali Çiçek sorunları anında çözdü
Vali Çiçek sorunları anında çözdü
GÜNCELLEME - İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu
GÜNCELLEME - İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu

Hakkari Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
04:52
Sabah
06:12
Öğle
11:55
İkindi
14:58
Akşam
17:27
Yatsı
18:43

Hakkari Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Umut Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Hayat Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yüksekova’da ‘Şemsiyeli Halk Pazarı’ açıldı
Yüksekova’da ‘Şemsiyeli Halk Pazarı’ açıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.