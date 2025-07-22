Semih Kılıçsoy'a İtalyan kancası! Cagliari genç yıldızı kiralamak istiyor

Beşiktaş altyapısından yetişen ve sergilediği performansla futbolseverlerin dikkatini çeken Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin de takibinde. Genç oyuncunun potansiyeli, İtalyan kulübü Cagliari'nin de ilgisini çekti.

CAGLİARİ KİRALAMAK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Cagliari, Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak için resmi girişimlere hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Cagliari yönetimi, Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Teklifin detaylarında, kiralama bedelinin yanı sıra sözleşmeye 12 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu ekleneceği belirtiliyor.

İKİ KULÜP ARASINDA TEMASLARIN BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da, önümüzdeki günlerde iki kulüp arasında temasların başlaması bekleniyor. Beşiktaş cephesinde ise Semih Kılıçsoy'un geleceğiyle ilgili farklı görüşler bulunuyor. Teknik heyet ve yönetim, genç oyuncunun gelişimini kulüp bünyesinde sürdürmesini ve takımın önemli bir parçası olmasını istiyor. Ancak, cazip bir teklif gelmesi durumunda, oyuncunun geleceğiyle ilgili farklı kararlar alınabileceği de konuşuluyor. Semih Kılıçsoy'un transferiyle ilgili gelişmeler, Beşiktaş taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Genç oyuncunun geleceği, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Beşiktaş yönetiminin, Cagliari'nin teklifine nasıl bir yanıt vereceği ve Semih Kılıçsoy'un kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla bekleniyor. Öte yandan, Semih Kılıçsoy'un menajerinin de diğer Avrupa kulüpleriyle temas halinde olduğu ve farklı seçeneklerin değerlendirildiği gelen bilgiler arasında.

Semih Kılıçsoy'un Cagliari'ye transferi, Beşiktaş için önemli bir karar anı olacak. Genç oyuncunun potansiyeli ve kulübün gelecekteki planları göz önünde bulundurularak en doğru kararın verilmesi bekleniyor. Transfer gerçekleşirse, Semih Kılıçsoy'un Serie A'da göstereceği performans, Türk futbolu açısından da yakından takip edilecek.