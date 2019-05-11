Semih Özsoy: 20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesiydi

Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, bir maçın daha geride kaldığını ifade ederek, “Bizim maçımızdan önce emre akbabaya acil şifalar diliyoruz. Bizim maçımızda güzel bir futbol yoktu. Çirkin bir futboldu. İlk yarı iyi ama ikinci yarı kötüydü. Galip gelmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladık. Önümüzdeki sezon layık olduğumuz yerde camiamızın mutlu olacağı şekilde hareket edeceğiz” dedi.

“20 YILDIR OYNANAN TİYATRONUN SON PERDESİYDİ"

Galatasaray maçı ile alakalı Ersun Yanal’ın dediklerine katıldığını belirten Özsoy, “Kap kara bir gece. Türk futbolu için utanç gecesi. Ama bu bugün sonucun da değil. Başkanımız Ali Koç bütün demeçlerinde bunu söyledi. Temiz futbol, arınmış futbol bu böyle gitmez dedik. 20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesiydi. Perde perde oynandı sonunda da malumun ilanı oldu ve dünya Türkiye gördü. 17 takımın nasıl emeğinin çalındığını gördük. Utanç verici. Biz çok pozisyonlar, maçlar konuştuk ama inanın ne diyeceğimi bilmiyorum. Yıllardır bir gelenekti. 2011’de konuşacağız dediler şampiyon olduktan sonra vazgeçtiler. Abdurrahim bey şampiyon olursa konuşmayacaktır. Olurlar mı bilemem ama olmamaları için hiçbir sebep yok, olmaları için itilen bir güç var. 20 yıllık süreç içerisinde şampiyonluk posterlerinde gördüklerimiz vardı. Fenerbahçe liderliğinde bir fikirde buluşup ilerde temiz futbol adına neler yapabiliriz. Birilerinin olması istenmiyor ama bir takımın şampiyon olması isteniyor. 20 yıldır perde perde oynanan bir şey müdahale edilmediği takdirde devam eder. Bugün Rize’nin hakkı yendi. Geçen hafta başkasının. Ama birileri çıkıp günü birlik bağırıyor ama geç gelen feryadın faydası olmaz. Bakacağız posterde ne çıkacak bu sene” ifadelerini kullandı.