Semih Şentürk'ten En-Nesyri hakkında olay yaratacak açıklamalar: "Ayakkabısı olamaz... Acilen satılmalı!"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından spor yorumculuğu yapan Semih Şentürk, sarı - lacivertlilerin santraforu En-Nesyri hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

İşte Semih Şentürk'ün sözleri;

"AYAKKABISI OLAMAZ"

Sarı - lacivertlilerin forveti En-Nesyri'yi hedef alan Şentürk, "En-Nesyri'yi Güiza'ya benzetiyordum. Haksızlık etmişim, ayakkabısı olamaz. Teklif varsa acilen satılmalı." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇELİ OLARAK KÖTÜ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Semih Şentürk, üst üste ikinci mağlubiyetini alan Fenerbahçe'nin bulduğu durumu "Bu sefer daha kötü bir Fenerbahçe var çünkü taraftarın bir protestosu var. Bir Fenerbahçeli olarak kötü günler bizi bekliyor. Allah sonumuzu hayır etsin." sözleriyle açıkladı.