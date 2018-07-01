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Semih Şentürk'ün yeni adresi Ümraniyespor!

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 01.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

Geride kalan 2 sezonda Eskişehirspor forması giyen Semih Şentürk, İstanbul ekibi Ümraniyespor’la el sıkıştı.

Semih Şentürk'ün yeni adresi Ümraniyespor!

35 yaşına gelen Semih Şentürk kariyerinde yeni bir sayfa daha açıyor. Geride kalan 2 sezonda Eskişehirspor forması giyen tecrübeli forvet İstanbul ekibi Ümraniyespor’la el sıkıştı. Semih, 1. Lig’de Ümraniye’nin gol silahı olacak.

(FANATİK)

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Eskişehirspor ümraniyespor semih şentürk

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