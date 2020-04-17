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Semt pazarlarında korona virüs denetimi

BURSA HABERLERİ  | 17.04.2020 22:28 | Son Güncelleme

Bursa Osmangazi’deki pazar yerlerinde sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı.

Semt pazarlarında korona virüs denetimi

Bursa Osmangazi’deki pazar yerlerinde sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı. Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri de pazar yerlerinde, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması ile maske takılması konusunda denetimler gerçekleştirildi.
Yunuseli semt pazarında, Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı. Denetimlerde, zabıta ekipleri pazar esnafına sosyal mesafeye dikkat etme, tezgahlar arasında boşluk bırakma, maske ve eldiven kullanma konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, pazara maskesiz gelen vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.
Yapılan denetimlerde pazar yerlerinde demir bariyerlerle önlem alınırken, pazara giriş ve çıkışlar ayrı tutuldu. Zabıta ekipleri pazarda tezgahları tek tek dolaşıp, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Pazar içerisinde yoğunluk oluştuğunda ise girişler kapatılıp, vatandaşlar sosyal mesafe kurulanına uyacak şekilde bekletildi. Hareketlilik azaldıkça pazara vatandaşların girişine izin verildi. Kimlik kontrolünün sık sık yapıldığı pazarda, yaşa takılan vatandaşlar içeri alınmadı ve ihtiyaçları karşılanıp eve gönderildi.
Zabıta ekipleri halkın kişisel hijyenini sağlamak adına da pazar yerlerinin girişlerine de el dezenfektan aparatı koydu. Yapılan denetimler hem pazarcı esnafı hem de vatandaş tarafından takdir topladı.

Semt pazarlarında korona virüs denetimi

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